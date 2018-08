Detaily z uznesenia o Kočnerovi: Slušný a bezúhonný občan! Obhajoba, ktorej neuverí ani malé dieťa

BRATISLAVA - Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner je vo väzbe už takmer dva mesiace. Medzitým mu polícia zaistila majetok a niekto sa vlámal do jeho vily. On sám však nezaháľa ani za mrežami a snaží sa za každú cenu dostať na slobodu. Jeho prvú žiadosť zamietol Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Kočner sa však voči tomuto uzneseniu odvolal a rozhodovať tak bude opäť Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí.

​Marián Kočner je vo väzbe presne 51 dní. Poslal ho tam senát Najvyššieho súdu 28. júna. Vtedy rozhodoval na verejnom zasadnutí aj o väzbe pre Pavla Ruska, ktorý je obvinený v rovnakej trestnej veci ako Kočner. Rusko, ktorý už má na nohe monitorovací náramok, však ostal na slobode a podnikateľa vzali rovno z pojednávacej miestnosti do Justičného paláca v Bratislave.

Kočner sa však stále pokúša dostať sa na slobodu. 27. júla predložil prokurátor sudcovi pre prípravné konanie žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. Kočner ju podal prostredníctvom svojho obhajcu Michala Mandzáka.

Kočner so svojimi obhajcami na Najvyššom súde SR, ktorý rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vo veci rozhodoval Roman Púchovský, ktorý už raz Kočnera nechal na slobode. To v žiadosti o prepustenie z väzby uvádza aj Kočner. "Obvinený v žiadosti uviedol, že na podklade návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo dňa 21. júna 2018 ho sudca pre prípravné konanie Špecializoavného trestného súdu nevzal do väzby a prepustil obvineného zo zadržania," píše sa v uznesení, ktoré majú Topky k dispozícii.

Alternatívna väzba

Kočerov obhajca Michal Mandzák ďalej pre podnikateľa žiadal, aby bola väzba nahradená miernejším prostriedkom, t.j. monitorovacím zariadením a dohľadom probačného a mediačného úradníka. "Pre prípad nevyhovenia jeho žiadosti o prepustenie z väzby zdvorilo žiada prokuratúru o zaujatie stanoviska aj k možnej náhrade väzby miernejším prostriedkom, prípadne viaverými prostriedkami spolu s uložením primeraných obmedzení a povinností," uvádza sa ďalej v uznesení.

Prokurátor Kočnerovej žiadosti nevyhovel, preto vec predložil na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie. Vo svojom stanovisku uviedol, že dôvody väzby u obvineného trvajú. S poukazom na spomínanú a ďalšiu argumentáciu Najvyšieho súdu SR neprichádza podľa neho do úvahy náhrada väzby. "A to vzhľadom na to, že v pravidelných intervaloch, počnúc rokom 2006 doposiaľ, pácha vysoko sofistikovanú ekonomickú trestnú činnosť, ktorá má pokiaľ ide o rozsah, stupňujúcu sa tendenciu a je preňho zdrojom značných príjmov," píše sa v uznesení.

Zdroj: archív

Podľa prokurátora obvinenému Kočnerovi tieto príjmy zaručujú určité postavenie a vplyv, v dôsledku čoho je Kočner aktuálne stíhaný za tri závažné ekonomické trestné činy tak, ako je to špecifikované v pôvodnom väzobnom návrhu prokurátora, ako aj v uznesení Najvyššieho súdu SR.

Prokurátor tak navrhol Kočnerovu žiadosť o prepustenie z väzby zamietnuť a nenahradiť jeho väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka.

Kočner sa na výsluch nedostavil

Marián Kočner sa však 1. augusta na výsluch na Špecializovaný trestný súd do Banskej Bystrice nedostavil. Využil právo nezúčastniť sa a v písomnom podaní uviedol, že trvá na svojej žiadosti, s obsahom ktorej sa stotožňuje a súhlasí s nahradením jeho väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka s uložením akýchkoľvek obmedzení alebo povinností.

Na súde bol tak len Kočnerov obhajca Michal Mandzák a Martin Pohovej. "Najvyšší súd SR rozhodol v príkrom rozpore s Trestným poriadkom, pretože sám si vyriešil prejudiciálnu otázku, ktorá je predmetom posudzovania Súdneho dvora Európskej únie. Predmetom konania je presne tá istá prejudiciálna otázka, ktorú namietame aj v tomto konaní," tvrdil na súde Kočnerov obhajca.

Zdroj: archív

Znalec neskúmal konkrétne zmenky

Celá kauza sa točí okolo 4 zmeniek. Trestné oznámenie na Kočnera a Pavla Ruska, bývalého šéfa televízie, podala Markíza. Tá prehrala civilný spor s Kočnerom, no svoj boj nevzdáva. Trestné oznámenie podala pre dôvodne podozrenie spáchania trestného činu falšovania. Markíza je presvedčená, že Rusko podpísal zmenky, na základe ktorých žiada Kočner miliónové sumy, v čase, kedy už riaditeľom televízie nebol.

Podľa Kočnera však ide o zmenky z roku 2000, ktoré podpísal Rusko ako riaditeľ televízie, ktorá je ručiteľom. Televízia však toto tvrdenie spochybňuje a tvrdí, že Ruskove podpisy sa nepodobajú. Sporné zmenky mal Kočner poslať na analýzu do zahraničia. Ako však vyplýva z uznesenia, zahraničný expert skúmal tzv. dohodu o vyplnení bianco zmenky, nie konkrétne zmenky.

"V súvislosti s materiálnymi dôvodmi väzby predložil súdu originál znaleckého posudku vypracovaný zahraničným expertom, ktorý analyzoval vek listiny, t.j. dohody o vyplnený bianco zmenky a dopel k záveru, ktorý je uvedený na strane 11. Zámerne nedávali znalcovi na skúmanie konkrétne zmenky, pretože toto znalecké skúmanie sa realizuje invazívnou metódou, kedy dochádza k perforácii uvedenej listiny a aby potom prokurátor nenamietal, že ničia dôkazy pre trestné konanie, ale dohoda o vykonaní bianco zmenky bezprostredne súvisela so samotnou zmenkou, preto dali skúmať túto listinu," píše sa v anonymizovanom uznesení.

Bezúhonný Kočner

Obhajcovia ďalej argumentujú Kočnerovou absolútnou bezúhonnosťou. "Ďalšie okolnosti sú v omeškaniach v súvisiacich dvoch trestných veciach, doterajšia absolútna bezúhonnosť obvineného, dvojročné vedenie civilného procesu o zmenkách, pri čom poškodený podal až po dvoch rokoch trestné oznámenie."

Kočner aktuálne figuruje v kauzách Technopol, špekulatívnych prevodov jeho hotelov na Donovaloch, vďaka ktorým sa dostal k rozprávkovým vratkám DPH a väzobne stíhaný pre podozrenie z falšovania zmeniek.

Zdroj: archív

Púchovský žiadosť zamietol

Sudca Roman Púchovský tentokrát Kočnerovu žiadosť o prepustenie z väzby zamietol. "Po preskúmaní spisového materiálu a doplneného spisového materiálu, ktorý mi bol predložený na výsluchu obvineného, ako aj po ňo, som dospel k záveru, že žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu je nedôvodná," uvádza v uznesení Púchovský.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Púchovského aj napriek tomu, že bol obhajobou predložený znalecký posudok zo dňa 26. júna týkajúci sa pravosti sporných listín vypracovaný zahaničným znalcom, v spisovom materiáli sa nachádza dostatočné množstvo dôkazov, ktoré podozrenie zo spáchania trestnej činnosti uvedenej v uznesení o vznesení, obvinenia potvrdzujú.

Kočnerovi k zamietnutiu žiadosti "dopomohli" aj ďalšie súbežne prebiehajúce trestné stíhania. Podľa sudcu je Kočner dôvodne podozrivý, že dlhodobo a pravidelne pácha určitý druh trestnej činnosti, ktorá je zdrojom jeho príjmov.

Kočner sa odovolal

Kontroverzný podnikateľ sa však stále nevzdáva. Voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sa odvolal. O odvolaní rozhodne 4. senát Najvyššieho súdu, ktorému bude predsedať Pavol Farkaš. Ďalšími členmi sú Patrik Príbelský a Dana Wänkeová. Zasadnutie bude neverejné a termín ešte vytýčený nie je.