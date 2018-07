A je to vonku! Tvrdý úder pre Kočnera, sprcha dvakrát týždenne a život v izolácii

BRATISLAVA - Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner je vo väzbe už 13 dní. Luxus svojho domu tak musel vymeniť za celu a drahé oblečenie za to väzenské. Pýtali sme sa, aké má vo väzbe podnikateľ podmienky a čo všetko ho čaká.

Marián Kočner trávi tieto dni v Ústave na výkon väzby v Bratislave. Ústav zabezpečuje výkon väzby v zmiernenom a štandardnom režime. Do väzby ho poslal Najvyšší súd SR po tom, čo sa prokurátor Ján Šanta odvolal voči rozhodnutiu Špecializovaného súdu v Banskej Bystrici.

Kočner vymenil luxusný dom za malú celu Zdroj: topky

Kočner je spolu s exšéfom televízie Markíza obvinený z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. No zatiaľ čo súd nechal Ruska na slobode len s elektronickým náramkom na nohe, podnikateľa nahodeného v štýlovom drahom obleku poslal do cely veľkej 3,5 m².

Zdroj: ZVJS

Do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon odňatia slobody sme poslali žiadosť, v ktorej sme zisťovali, ako Kočner trávi čas. Z Ústavu nás odkázali na Zákon o č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby. Na ďalšie informácie Kočner nedal písomný súhlas.

"Vzhľadom na to, že ústav nedisponuje súhlasom menovaného na poskytnutie informácie, nie je možné poskytnúť bližšie údaje týkajúce sa menovaného," odpísali nám z Ústavu. Z neho vyplýva, že Kočner je oddelený od ostatných ľudí, ktorí vykonávajú väzbu. Vychádzku má povolenú najmenej na jednu hodinu denne v Ústave.

Zdroj: Ján Zemiar, ZVJS

Telefonovať môže, len ak mu to povolí riaditeľ Ústavu, rovnako aj návštevy, s výnimkou obhajcu, môže prijímať až po predchádzajúcom súhlase. Na sprchu má kontroverzný podnikateľ zvyknutý na luxus právo najmenej dvakrát týždenne.

Kočner je známy svojím sebavedomým vystupovaním a podrezaným jazykom, no zdá sa, že momentálne sa to naňho valí z každej strany. Okrem toho, že vo väzbe môže stráviť mesiace, na krku má ďalšie trestné stíhanie pre údajné vyhrážanie sa novinárovi Adamovi Valčekovi.