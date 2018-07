Zlodeji bicyklov útočia na Bratislavu: VIDEO Trik, ako preniknú do paneláku s modernou bránou

BRATISLAVA - Krásne počasie láka mnoho ľudí na bicykle. Obyvatelia panelákov si ich odkladajú do pivníc, prípadne do spoločných priestorov. V posledných týždňoch sa ale v hlavnom meste rozmohli krádeže. V jednej z bytoviek v noci z pondelka na utorok vyčíňal neznámy zlodej. Aj napriek tomu, že dvere boli uzamknuté, sa páchateľ vynašiel a ukradol štyri bicykle. Nasnímali ho kamery.

Bezpečnostné kamery zachytili zlodeja v plnej paráde. Ak ste si mysleli, že dvere vo vchode vašej bytovky na magnetický kľúč sú bezpečné, mýlili ste sa. Pozrite sa, akým rafinovaným spôsobom zlodej dvere otvoril. V noci z pondelka na utorok vnikol dovnútra jedného z petržalských panelákov a odcudzil štyri bicykle.

Situácia je zachytená na video. Na kamere je nastavený zlý čas a dátum.

Zdroj: FB/Ukradli mi bicykel/ToMáš

Video zverejnil užívateľ, ktorý si hovorí To Máš na sociálnej sieti vo facebookovej skupine Ukradli mi bicykel. "V uvedenom prípade začal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže," potvrdil informáciu o krádeži hovorca bratislvaských policajtov Michal Szeiff s tým, že škoda odcudzením bola predbežne vyčíslená vo výške 1.550 eur.

Na otvorenie dverí použil páchateľ skrutkovač. "Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovacie úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie," doplnil Szeiff.

Zdroj: FB/Ukradli mi bicykel/ToMáš

V žiadnom prípade nechceme ukázať návod, ako kradnúť bicykle. Práve naopak. Ak má aj vaša bytovka podobné magnetické dvere, buďte opatrí a obozretní. "Nemá kľúče, magnetický zámok ide vypáčiť skrutkovačom, ako to spravil on. Pred tým si overil, že sú to magnetické dvere pritlačením," napísal jeden užívateľ pod zverejnené videá a fotografie a druhý doplnil: "Presne tak, prakticky to tým skrutkovačom ten špinavý zm*d ´odlepí´ od seba. Ľahšie sa dostane v prípade tohto systému dovnútra, ako keď by bolo zamknuté fabkou."

Zdroj: FB/Ukradli mi bicykel/To Máš

Majiteľ ponúka odmenu

Zúfalí majiteľ ukradnutých bicyklov k zverejneným fotografiám muža pripísal: "Pridávam fotky zlodeja, ak ste ho spoznali, prosím, kontaktujte ma. Odmena istá." Prípadom sa naoberá polícia. Ak muža na záberoch poznáte, volajte na číslo 158.

Júnová krádež na Metodovej ulici

Krádeží bicyklov v letnom období pribúda. Bratislavskí policajti sa v súvislosti s objasňovaním prečinu krádeže na Metodovej ulici, obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení dvoch osôb na fotografiách. Muži, po ktorých totožnosti policajti pátrajú, by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu tejto majetkovej trestnej činnosti.

Zdroj: polícia

Ako uviedla polícia, podľa doterajších informácií ku krádeži došlo ešte dňa 18. júna v čase od 17.30 hodiny do 17.50 hodiny. Doposiaľ neznámy páchateľ zo stojanu na bicykle pred vchodom do obchodného centra odcudzil horský bicykel. Škoda spôsobená krádežou bola predbežne vyčíslená na 950 eur.

Zdroj: polícia

Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli stotožniť mužov na fotografiách, oznámte na bezplatnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.