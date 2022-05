Šokujúce ODHALENIE o kráľovskej rodine: Manželku si kúpil za 12 MILIÓNOV EUR!

MONAKO - Ešte donedávna to pôsobilo dojmom, že monacké knieža Albert II. (64) a jeho krásna manželka Charlene (44) si žijú v harmónii... Začiatkom minulého roka však bývalá športovkyňa odcestovala do rodnej Afriky, potom absolvovala liečenie vo Švajčiarsku. V poslednom čase sa však konečne začala objavovať po boku svojho manžela. Informácie, ktoré ale francúzsky magazín Voici v súvislosti s tým zverejnil, sú poriadne šokujúce

Smútok v tvári a silené úsmevy! Monacká kňažná Charlene sa po dlhých mesiacoch odlúčenia vrátila domov. Keď začiatkom roka 2021 odcestovala do Afriky na misiu zameranú na záchranu nosorožcov, šuškalo sa, že ozajstným dôvodom jej cesty do zahraničia sú partnerské problémy.

Počas spomínanej misie krehko pôsobiaca blondínka vážne ochorela. Niektoré zdroje dokonca tvrdili, že v Južnej Afrike takmer zomrela. Charlene mala ťažkú infekciu uší, nosa a hrdla. V dôsledku toho mala váźne problémy s dutinami a prehĺtaním a dlho musela byť len na tekutej strave.

Kňažná po návrate domov absolvovala liečbu na prestížnej klinike vo Švajčiarsku a k zdravotným ťažkostiam sa údajne pridali aj psychické problémy a mentálne vyčerpanie.

Počas Veľkej noci urodzená rodina zverejnila spoločný záber, na ktorej knieža a Charlene pózujú spoločne s ich dvojičkami.

A Charlene sa pomaličky začala objavovať po manželovom boku. Začiatkom mája to boli preteky ePrix Monako, v uplynulých dňoch zavítala na zápas ragby. Prítomní na oboch podujatiach si však všimli smutný výraz v jej tvári a občas pôsobila, ako keby bola duchom neprítomná. Smerom k manželovi bola vraj blondínka odmeraná a nevenovala mu žiaden pohľad. Svoju pozornosť sústredila na deti.

Galéria fotiek (11) Knieža Albert II. s rodinou

Francúzsky magazín Voici v súvislosti s tým prišiel so šokujúcim tvrdením. A to, že Charlene sa na verejnosti s rodinou ukazuje len pre to, že s kniežaťom uzavrela veľmi dôvernú zmluvu. „Medzi podmienkami je napríklad to, že knieža zaplatí Charlene ročne takmer 12 miliónov eur,” uviedol zdroj spomínaného magazínu.

„Princezná sa po návrate z liečenia plánovala usadiť vo Švajčiarsku, kde si našla aj bývanie. Do Monaka chcela chodiť len na otočku kvôli oficiálnym záležitostiam. Albert bol samozrejme proti. Chce mať deti celý čas pri sebe,” dodal spomínaný zdroj.