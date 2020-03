KORONAVÍRUS Armáda v Česku zatiaľ do nemocníc rozviezla 51-tisíc respirátorov

PRAHA - Armáda v Česku v piatok rozviezla do nemocníc a záchranným službám zhruba 51.000 respirátorov, boli rozdelené podľa stavu zásob a požiadaviek, povedal na dnešnej tlačovej konferencii premiér Andrej Babiš (ANO).

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) vo štvrtok uviedol, že v piatok by mal dodať zhruba 60.000 respirátorov. Niektorí zdravotníci, krajské nemocnice a menšie zariadenia v regiónoch si v minulých dňoch sťažovali na to, že kvôli obmedzeniu predaja nemôžu ochranné pomôcky zohnať.

Babiš ďalej informoval, že Vojtěch má zazmluvnené celkové záväzné objednávky na 1,7 milióna respirátorov s dodaním medzi stredou až piatkom budúceho týždňa. V pondelok by podľa Vojtecha aj do Česka malo doraziť päť miliónov rúšok, dôležité sú podľa ministra najmä pre ochranu potenciálne rizikových pacientov napríklad v zariadeniach sociálnych služieb. Rúška by mali byť k dispozícii napríklad personálu, ďalej tiež ľuďom poskytujúcim domácu starostlivosť a terénne služby.