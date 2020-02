Prvý rasový zločin z nenávisti: Thajčana bili, kričali „Koronavírus!“ a nikto mu nepomohol!

Thajský daňový poradca Pawat Silawattakun (24) pracujúci v Londýne tvrdí, že ho napadli dvaja tínedžeri, kričali pritom „Koronavírus!“ a nakrúcali si prepad na mobil.



Ako uvádza britský denník Mirror , pán Silawattakun povedal, že neskoro popoludní vystúpil z autobusu vo Fulhame a zamieril domov, keď ho náhle prepadli dvaja dospievajúci. Dvojica naňho začala vykrikovať, muž si teda nasadil slúchadlá, ktoré tlmia hluk. Ziapali naňhoPárik výtržníkov sa mu vysmieval, spočiatku sa držali pri ňom a on si myslel, že ho budú len šikanovať a urážať. Dvojica mu však vzala slúchadlá a začala utekať. Thajčan ich prenasledoval asi 50 metrov a kričalKeď prebehli cestu a dosiahli dopravný ostrovček v jej strede, jeden z nich sa zvrtol a zrazil ho päsťou na zem. Pawat Silawattakun silno krvácal zo zlomeného nosa, ale jeho prosby o pomoc si okoloidúci nevšímali. Nikto sa oňho nezaujímal a nevenoval mu pozornosť.Útočníci ostali na scéne a muž ich stihol odfotiť, aby poskytol dôkazy polícii. Nakoniec mu prišli na pomoc dvaja ľudia a privolali taxík, ktorým sa dostal do nemocnice. Vo svojom príspevku na Facebooku napísal, aký šok z útoku utrpel a ako málo ľudí mu prišlo na pomoc.Predpokladá sa, že ide o prvý ohlásený prípad trestného činu nenávisti v Británii, ktorý súvisel s prepuknutím vírusu.Muž vyzval ľudí, aby sa na Facebooku podelili o svoje skúsenosti, a varoval ostatných Londýnčanov východoázijského pôvodu, aby boli ostražití.

Nechcem nikoho vystrašiť, skutočne sa mi to stalo, hoci mám 24 rokov a 180 cm. Buďte ostražití a snažte sa nechodiť sami. Je tiež potrebné posilniť zákony. Tam, kde naši svetoví vodcovia podnecujú xenofóbiu a nenávisť, prvými ľuďmi, ktorých sa táto rétorika dotkne, sú nevzdelaní. Nepriame škody, ktoré strach a nepochopenie hrozby koronavírusu spôsobili, ďaleko prevažujú nad priamymi škodami, ktoré vírus doteraz spôsobil našej spoločnosti.“ Pán Silawattakun sa údajne presťahoval do Anglicka ako mladík, aby navštevoval internátnu školu v Surrey a potom študoval chemické inžinierstvo na Cambridge University. „Som stále veľmi ostražitý, je to hrozný pocit, pretože viem, že sú stále tam. Nie je to len lúpež, vie sa tiež, že si ma všimli pre moju etnickú príslušnosť a že ma natáčali, aby ma ponížili, akoby všetci Východoázijci boli poddajnými a ľahkými cieľmi.“