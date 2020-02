Poplach v Londýne: Nakazená Číňanka na konferencii medzi 250 ľuďmi, do nemocnice šla taxíkom!

Prenášačka vírusu bola 6. februára jednou z 250 delegátov na britskom samite zameranom na autobusy, na ktorom sa zúčastnila aj vládna tajomníčka pre dopravu barónka Charlotte Vere of Norbiton. O tri dni neskôr, v nedeľu večer prišla čínska pacientka do nemocnice Lewisham v južnom Londýne – napriek všetkým varovaniam a výzvam sa priviezla taxíkom Uber, čo bolo naozaj bezohľadné! Podľa pokynov mala zostať doma a volať núdzovú linku. Dvaja zdravotníci, ktorí s ňou prišli do kontaktu v nemocnici, musia ísť do izolácie a vodič taxislužby má dočasne pozastavený výkon služby.



Barónka Vere of Norbiton Zdroj: Twitter/CH. V.

Žena sa ohlásila v Lewisham Hospital, vzali jej stery a poslali ju domov, aby čakala na výsledky testov. Boli pozitívne. Číňanka žije s rodinou v Londýne, predpokladá sa, že je asi 30-ročná.Jej prítomnosť v centrálnom Londýne na konferencii vzbudila obavy medzi stovkami ľudí z odvetvia dopravy. Medzi rečníkov na konferencii totiž patrila barónka Vere, ktorá predstavila plne elektrický autobus, ako aj David Brown, generálny riaditeľ autobusovej spoločnosti Go-Ahead, MP Nottingham South Lilian Greenwood a Gareth Powell, vedúci dopravného oddelenia pre londýnsku autobusovú sieť.Všetci účastníci britského summitu o autobusoch dostali e-mail s upozornením, že niekto z nich mal vražednú nákazu. Vo štvrtok v noci sa ukázalo, že na koronavírus bolo testovaných vyše 750 britských pacientov za jeden deň, pretože v krajine sa zintenzívnila panika po prepuknutí choroby. V súčasnosti vírus nakazil takmer 65-tisíc pacientov na celom svete a takmer 1 400 pacientov už zomrelo.

Každý, kto má podozrenie na koronavírus, by mal zostať doma, zavolať NHS 111 a čakať na prepravu do najbližšej nemocnice na vyšetrenie. Čínska pacientka bola prvým prípadom v Londýne a lekári sa obávajú, že výskyt choroby v hlavnom meste povedie k jej rýchlemu rozšíreniu. Varovali tiež, že londýnske metro môže byť ideálnym miestom na rozšírenie vírusu, ktorý môže na zábradliach prežiť celé hodiny.