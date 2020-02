Slovensko je pripravené zvládnuť aj mimoriadnu udalosť súvisiacu s koronavírusom, tvrdí premiér

BRATISLAVA - Slovensko je pripravené zvládnuť aj prípadnú mimoriadnu udalosť súvisiacu so šírením nového koronavírusu. V pondelok to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini poverený riadením ministerstva zdravotníctva. Ten sa bol spolu s ministrom obrany Petrom Gajdošom pozrieť v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku, ktorá patrí pod rezort obrany.

"Prišli sme preveriť aj nasadenie mobilnej nemocnice v prípade rozsiahlejšej epidémie. Týmto zariadením disponuje armáda SR," uviedol premiér. Ako dodal, Ozbrojené sily SR v súčasnosti disponujú skoro 500 zdravotníckymi zamestnancami, ktorí sú pripravení riešiť takéto situácie. Zároveň disponujeme mobilnou nemocnicou, ktorú vieme v prípade potreby na špeciálnom území rozvinúť do troch dní. Nemocnica má v prvom slede kapacitu 40 lôžok a je možné rozšíriť ju o ďalších 30.

"V prípade, že by bolo potrebné vysporiadať sa s desiatkami až stovkami ochorení a izolovať ich, sme pripravení vo vojenskom priestore Lešť a v Malackách postaviť takúto mobilnú nemocnicu," konštatoval Pellegrini. Na Lešti tiež disponujeme ďalšími ubytovacími kapacitami a armáda podľa neho vie vytvoriť uzatvorené, izolované a hermeticky kontrolované mestečko s kapacitou do 2 tisíc ľudí. Je to podľa premiéra najhorší variant, ale je potrebné, aby sme preverili aj pripravenosť ozbrojených síl na takúto alternatívu. "Veľká mobilná nemocnica a pomoc armády SR by prišla do úvahy až vtedy, ak by naše nemocničné zariadenia boli preťažené a bolo by potrebné postupovať iným krízovým scenárom," dodal predseda vlády. Vo štvrtok má prebehnúť cvičenie na hraničnom priechode Čierna nad Tisou a v piatok vo Vyšnom Nemeckom.

"Som rád, že som mohol spoločne s kolegami predstaviť Ústrednú vojenskú nemocnicu a potvrdiť spôsobilosti poľnej vojenskej nemocnice, ktorá v súčasnosti vykonáva úkony druhého urgentu v prospech Ústrednej vojenskej nemocnice," povedal minister obrany Peter Gajdoš. Možnosti poľnej nemocnice sú podľa neho v súčasnosti limitované, pretože je kapacitne predurčená na prípad vojny a vojnového stavu s dôrazom na chirurgické operácie a ošetrenia. Z hľadiska mierového stavu a infektológie je podľa neho potrebné prispôsobiť túto nemocnicu na riešenie tejto krízovej situácie. "V situácii, do ktorej by sme sa mohli dostať, bude úsilie narastať s kapacitnými možnosťami," konštatoval. V prípade potreby by sa podľa neho využil výcvikový priestor Záhorie a Lešť aj letiská v Malackách a Sliači. "Deklarujeme pre občanov, že sme pripravení pomôcť, keď bude najhoršie," uzavrel minister.

Doteraz sme na Slovensku preverili 31 podozrení na ochorenie na nový koronavírus. Odobratý biologický materiál už nepotrebujeme zasielať do laboratória v Berlíne, vzorky vieme vyšetrovať aj u nás. Výsledok máme k dispozícii do niekoľkých hodín. Na Slovensku sa zatiaľ výskyt koronavírusu nepotvrdil.