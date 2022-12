Slávna speváčka (57) ako gýčová šelma: Ružové vlasy, božské telo a... Hviezdnemu hercovi totálne vyrazila dych!

Atraktívna umelkyňa, ktorej meno je spájané napríklad s hitmi That Don't Impress Me Much, Man! I Feel Like a Woman, či Forever and for Always, totiž stavila na pomerne výstredný outfit. Shania na sebe mala šaty, ktoré tvorila čierna priesvitná látka a tiež látka s výraznou zvieracou potlačou. To v kombinácii s ružovými vlasmi pôsobilo celkom gýčovo.

Galéria fotiek (4) Shania Twain

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (4) Shania Twain

Zdroj: SITA

Twain si na odovzdávaní cien prevzala sošku za to, že je hudobnou ikonou. „Bože môj, toto je veľká pocta a sen. Snívam?” uviedla v úvode svojej ďakovnej reči umelkyňa, ktorá dodala, že vždy túžila po tom, aby jej hudba bola pre ľudí inšpiratívna.

Vo svojej rečí spomínala na svoju milovanú mamu, ktorá zahynula pri tragickej autonehode, ke´d mala speváčka len 22 rokov. „V takýchto momentoch môjho života mi veľmi chýba. Páčilo by sa jej sledovať, čo jej malé dievčatko momentálne prežíva. Ale moji fanúšikovia, priatelia a môj tím ste tu so mnou a oslavujete so mnou a vďaka vám sa cítim milovaná a vynimočná. Navždy budem za to vďačná,” dodala.

Speváčka na pódiu predviedla aj svoj nový hit Waking Up Dreaming, ktorý bude na jej novom albume Queen of Me. Ten by mal vyjsť budúci rok. Spomedzi starších hitov zaspievala aj skladbu That Don't Impress Me Much, v ktorej sa spieva aj „OK, so you're Brad Pitt.That don't impress me much." (Tak, ty si Brad Pitt. To ma nezaujima, pozn.red). Meno slávneho sexidolu však zamenila a veľmi tak potešila Ryana Reynoldsa, ktorý bol príjemne prekvapený.