Totálny ŠOK v prípade smrti Liama Paynea (†31): ŽALOBE čelí už aj jeho otec!

BUENOS AIRES - Uplynuli už 3 mesiace od chvíle, čo svet šokovala správa o tragickom úmrtí hviezdy One Direction, Liama Paynea (†31). Hudobník zomrel po páde z balkóna svojej hotelovej izby. V tejto súvislosti už bolo zatknutých 5 osôb... No a najnovšie čelí žalobe aj jeho otec Geoff Payne!

Hudobný svet zasiahla začiatkom októbra smutná správa o tragickom úmrtí speváka Liama Paynea zo skupiny One Direction. Zomrel po páde z tretieho poschodia, konkrétne z balkóna svojej hotelovej izby. Čo sa v osudných chvíľach dialo, vyšetruje argentínska polícia, ktorá sa snaží zistiť, či išlo o nešťastnú náhodu, alebo mu k pádu niekto dopomohol.

V súvislosti s jeho úmrtím bolo zatknutých už dokopy 5 osôb. Zistilo sa totiž, že spevák pred smrťou abstinoval, polícia preto prešetruje všetkých, ktorí mu omamné látky ponúkli, doručili alebo s ním pred úmrtím len boli. Jedným z nich je Rogelio "Roger" Nores, ktorého obvinili z vraždy z nedbanlivosti. Ide totiž o blízkeho priateľa Liama Paynea, ktorý ho mal len 40 minút pred smrťou opustiť.

„Pán Nores, ktorý zásadne popiera, že by speváka pred smrťou opustil, podľa všetkého nie je vo väzbe, no údajne má zákaz opustiť Argentínu,“ informovali zahraničné weby. No a najnovie magazín People informuje, že žalobe čelí už aj Liamov otec Geoff Payne. Podal ju naňho práve spomínaný Roger, a to vraj za krivú výpoveď, ohováranie a poškodenie mena.

Žaloba bola podaná 15. januára a Rogelio Nores v nej uvádza, že Geoff Payne urobil vyhlásenia, ktoré boli nepravdivé a mnohé časti neboli založené na osobných udalostiach. Noresovi tak spôsobil ujmu a škody v hodnote 10 miliónov dolárov. Dokument obsahuje 263 strán a ďalej sa v ňom píše, že priateľstvo Rogera a Liama bolo skreslené a že voči nemu nemal žiadnu zákonnú povinnosť.

V žalobe sa tiež píše, že všetky peniaze, ktoré sa Rogerovi na súde podarí získať, venuje Liamovmu synovi. „Geoff musí odstúpiť od svojho vyhlásenia, pretože veľmi dobre vie, že som nebol Liamova zdravotná sestra alebo opatrovateľka. Liam, ktorý mi každý deň chýba, bol môj drahý priateľ a nezávislý, úžasný, rešpektujúci, slobodný muž, ktorý si robil, čo chcel, kedykoľvek chcel,“ povedal Rolling Stone.

Geoff však stiahnuť svoje vyhlásenie odmieta, tvrdí, že Roger sa takýmto spôsobom snaží zasahovať do policajného vyšetrovania nátlakom. A úrady sa v tomto prípade postavili na stanu spevákovho otca.

Liam Payne (vľavo) a Rogelio Nores (vpravo), v pozadí Geoff Payne (Zdroj: Profimedia)