Mega ŠKANDÁL kráľovnej krásy: Odobrali jej titul... Zo srandy TÝRALA mačky!

(Zdroj: Instagram MA)

V týchto dňoch sociálne siete obletelo video brazílskej kráľovnej krásy z roku 2024 Gabrielly Vitórie Vargas Palácio. To vzniklo pravdepodobne počas silvestrovskej noci, 19-ročné dievča sa na ňom smeje so svojimi priateľmi, zatiaľ čo zapaľuje petardu a hádže ju do tmy... Problémom však je, že ju hádže údajne k mačkám. A to okamžite vyvolalo obrovské pobúrenie.

Ochrancovia práv zvierat označili jej čin za barbarský a požadujú tvrdé právne dôsledky. A podľa brazilských zákonov by to Gabrielly mohlo vyjsť poriadne draho - hrozí jej totiž trest odňatia slobody až na 5 rokov. Miestna polícia už prípad prešetruje a plánuje vypočuť všetky zúčastnené osoby. No organizácia, ktorá jej minulý roky udelila titul kráľovnej krásy, už trest vyvodila.

O korunku a titul Miss Araucária prišla. „Organizátori Miss Araucária sa v utorok dostali k videu, ktoré zachytáva Miss Araucária 2024, ako vypúšťa ohňostroj smerom k mačkám, aby ich vystrašila. Organizátori súťaže sa nestotožňujú s takýmto správaním. Preto sa organizátori rozhodli jej titul odobrať,“ objavilo sa na Instagram profile súťaže.

Gabrielly sa však bráni a zverejnila na sociálnej sieti ospravedlnenie. Tvrdí, že video bolo zostrihané a vytrhnuté z kontextu. Uviedla, že žiadne zvieratá neboli zranené a škandál je len veľké nedorozumenie. Ospravedlnenie však neskôr vymazala.