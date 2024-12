Desivé slová slávneho speváka: Kvôli problémom so srdcom musí podstúpiť operáciu… Vianoce strávi v nemocnici!

(Zdroj: pixabay.com)

Max George sa do povedomia verejnosti dostal ako nádejný futbalista. Športovú kariéru však ukončilo vážne zranenie a následne presedlal k hudbe, kde sa zviditeľnil v súťaži X Factor a ako hlavný spevák úspešnej skupiny The Wanted.

Počas včerajšieho dňa však poriadne vystrašil všetkých svojich fanúšikov. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž zverejnil zábery z nemocnice, ku ktorým napísal, že bojuje s vážnymi problémami so srdcom a čaká ho operácia.

„Včera som sa začal cítiť veľmi zle a musel som ísť do nemocnice. Bohužiaľ, po niekoľkých testoch zistili nejaké problémy s mojím srdcom. Čaká má ešte veľa testov, aby zistili vážnosť problémov a aký typ operácie budem musieť podstúpiť. Budú to náročné týždne a mesiace. Vianoce na nemocničnej posteli neboli to, čo som plánoval. Ale tak ako vždy, som obklopený láskou a podporou od mojej úžasnej partnerky Maisie, jej a aj mojej rodiny a priateľov," napísal George.

„Aj keď je to obrovský šok, tak sa do tohto boja pustím naplno. Podľa mňa som mal veľké šťastie, že to bolo zachytené teraz. Dopredu sa ospravedlňujem, ak vás v najbližších týždňoch budem nudiť novinkami o mojom zdravotnom stave. Čaká ma mesiac na posteli a nebudem mať toho na práci príliš veľa," doplnil spevák.