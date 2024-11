Veľká rana pre Borisa Beckera: Prišiel o svoju milovanú mamu Elvíru (†89)!

Bývalý tenista Boris Becker. (Zdroj: SITA)

LEIMEN - Má hlavu v smútku. Boris Becker prežíva veľmi ťažké chvíle po tom, čo sa dozvedel, že zomrela jedna z jeho najdôležitejších žien v živote. Bývalý tenista prišiel o svoju mamu Elvíru len deň pred jeho narodeninami, čo je o to smutnejšie.

Elvíra Beckerová bola nájdená bez známok života vo svojom byte v Leimene v Bádensko-Württembersku, ako informuje Dailymail. Boris sa dozvedel o tejto zdrvujúcej správe telefonicky a momentálne je na ceste do svojho rodného mesta. „Môžem potvrdiť úmrtie Elvíry Beckerovej. Boris prežíva hlboký žiaľ," potvrdil jeho právnik Oliver Moser túto smutnú udalosť.

Elvíra bola svojmu synovi počas celého života neochvejnou oporou, zohrávala kľúčovú úlohu pri jeho vzostupe v tenisovej kariére a pomáhala mu, keď mu bolo najhoršie. Stála pri ňom v dobrom aj v zlom a spolu s manželom Karlom-Heinzom sa významne podieľali na formovaní Borisovej tenisovej kariéry, pričom Karl-Heinz vybudoval tenisové centrum v Leimene, kde Boris začal trénovať.

Jeho mama sa starala o rodinné záležitosti, aby sa jej syn mohol naplno venovať náročným tréningom a prvým súťažiam. Nechýbala vo Wimbledone 7. júla 1985, kedy sa Boris vo veku 17 rokov stal najmladším šampiónom v histórii. Aj to bol dôkaz, akou podporou mu bola Elvíra počas jeho rozhodujúceho triumfu v kariére.

Boris Becker so svojou mamou Elvírou. (Zdroj: Profimedia.sk)

Dokonca ho neopustila ani pred dvoma rokmi počas sedemmesačného väzenia v Spojenom kráľovstve za trestné činy súvisiace s bankrotom. Elvira bola pre svojho syna emocionálnou podporou a pravidelne mu volávala. Podľa niektorých správ sa Boris spoliehal na rozhovory so svojou mamou, kým bol vo väzení. Očividne preňho veľa znamenali a pomohli mu prekonať ťažké chvíle. Podobne ako tomu bolo i počas jeho škandálov vrátane rozvodov a finančných problémov.

Napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu zostala Elvíra ústrednou postavou v Borisovom živote, hoci problémy s pohybom jej zabránili prísť na jeho svadbu s Lilian de Carvalho Monteiro v septembri tohto roku. „Nezvládam to po zdravotnej stránke, moje nohy to už nedávajú. Je to dlhá cesta," vysvetlila Elvíra pre nemecké noviny Bild len niekoľko týždňov pred udalosťou.

Elvírina neúčasť na svadbe, ktorá sa konala v talianskom Portofine, upozornila na problémy, ktorým čelila v neskoršom veku.