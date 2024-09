Veľký deň slávnej herečky a jej krásnej partnerky: Už tento víkend ich čaká svadba!

Rebel Wilson (Zdroj: SITA)

O svadobných plánoch slávnej herečky a jej partnerky sme vás informovali už začiatkom tohto mesiaca. Vtedy sa objavili správy, že ich veľký deň by mal prebehnúť ešte počas septembra.

Tieto špekulácie počas včerajšieho dňa potvrdil Daily Mail, ktorý informoval, že Wilson a jej partnerka Ramona si svoje áno povedia už tento víkend. Obrad by mal prebehnúť na Sardínii v kruhu blízkych priateľov a rodiny.

„Rebel je nadšená, že bude mať svadbu s láskou jej života. Bude to úžasné a veľmi romantické. Je veľmi zaľúbená a nevie sa dočkať. Už dlhšie nechce čakať, je šťastná, že sa to stane už tento mesiac, pretože to chce konečne urobiť. Bude to malý obrad s blízkymi priateľmi a rodinou," povedal zdroj pre spomínaný Daily Mail.

Ramona Agruma, Rebel Wilson (Zdroj: SITA)