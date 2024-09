NOVÉ SPRÁVY princeznej Kate o rakovine: UKONČILA chemoterapiu... Čaká ju ešte dlhá cesta!

Princezná Catherine (Zdroj: Instagram )

Po tom, čo princezná Kate v januári podstúpila operáciu v oblasti brucha, sa vynárali rôzne dohady a špekulácie. Palác sa k jej zdravotnému stavu príliš nevyjadroval a všetky oznámenia zneli v tom duchu, že sa zostavuje. V marci však princezná odhalila zdrvujúcu skutočnosť - diagnostikovali jej rakovinu a podstupuje chemoterapiu.

Uplynulo necelého pol roka a princezná Catherine sa verejnosti prihovorila opäť, s novými správami. „Keďže sa leto končí, ani neviem opísať, aká je to úľava, že som konečne dokončila chemoterapiu,“ odhalila vo videu, ktoré zdieľala na sociálnej sieti Instagram a potvrdila to, čo si mysleli mnohí - s rakovinou bojuje už od začiatku roka.

„Posledných 9 mesiacov bolo pre nás ako rodinu neskutočne ťažkých. Život, ako ho poznáte, sa môže v okamihu zmeniť a my sme museli nájsť spôsob, ako sa orientovať v búrlivých vodách a neznámej ceste. Cesta rakoviny je zložitá, desivá a nepredvídateľná pre všetkých, najmä pre tých, ktorí sú vám najbližšie,“ hovorí ďalšej Kate.

Uplynulé mesiace ju postavili čelom k vlastnej zraniteľnosti a pripomenuli jej aj Williamovi, aby boli vďační za jednoduché veci v živote, ktoré mnohí považujú za samozrejmosť. „Sústredím sa teraz na to, aby som zostala bez rakoviny. Hoci som ukončila chemoterapiu, moja cesta k uzdraveniu a plnému zotaveniu je dlhá a musím pokračovať v každom dni tak, ako príde,“ pokračovala princezná.

No odhalila tiež, že sa už teší na návrat do práce, ktorý by mohol prísť v najbližších mesiacoch. „Napriek všetkému, čo bolo, do tejto novej fázy zotavovania vstupujem s obnoveným pocitom nádeje,“ priznala Kate a poďakovala aj v mene svojho manžela za podporu, ktorú jej ľudia prejavovali. „Všetkým, ktorí pokračujú vo vlastnej ceste boja s rakovinou - zostávam s vami, bok po boku, ruka v ruke. Z tmy môže vychádzať svetlo, tak nech to svetlo žiari,“ dodala.