Umelecký svet zasiahla SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec (†79) zo seriálu M*A*S*H!

(Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Vo veku 79 rokov zomrel herec Whitney Rydbeck, známy zo seriálov M*A*S*H a Big John, Little John či z filmu Piatok trinásteho 6. Podľahol komplikáciam, ktoré boli spojené s rakovinou prostaty.

Smutnú správu na sociálnych sieťach zverejnil hercov priateľ a režisér Tommy McLoughlin. „Stratili som nielen naozaj vtipného komika a herca, ale tiež jedného z najdobrosrdečnejších ľudí, ktoré som kedy poznal. Boh ti žehnaj a odpočívaj v pokoji, Whitney Rydbeck. Naša strata je ziskom nebies,“ napísal k záberom herca.

Jeho najslávnejšou úlohou bola postava Roya vo filme Piatok trinásteho 6. Objavil sa však aj vo viacerých sitkomoch. Za všetky spomeňme "The Brady Bunch", "Big John", "Little John", "Switch" či slávny M*A*S*H. Zahral si napríklad aj vo filme Rocky II, no neskôr sa herec začal viac orientovať na reklamné kampane.

Pred smrťou Rydbeck vyučoval herectvo na Pasadena City College. Ako informuje The Hollywood Reporter, herec zomrel v hospici v kalifornskom Chatsworthe na komplikácie spojené s rakovinou prostaty. Česť jeho pamiatke!