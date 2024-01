Vyjadrenie POLÍCIE k tragickému pádu lietadla: Herec a jeho dve dcéry NEMALI šancu prežiť!

Christian Oliver s manželkou a dcérami na foto z roku 2015. (Zdroj: profimedia.sk)

Nemecký herec Christian Olver zahynul v piatok 5. januára pri leteckej nehode. Malé športové lietadlo, v ktorom okrem neho leteli aj jeho dve dcéry a pilot, sa krátko po štarte zrútilo do mora. Polícia postupne zisťuje viac podrobností a už zverejnila aj prvé detaily pádu lietadla.

„Lietadlo chvíľu po štarte začalo mať problémy a zrútilo sa do oceánu. Ihneď po havárii potápači, rybári a predstavitelia pobrežnej stráže zahájili záchrannú operáciu. Z moja boli vytiahnuté telá herca Christiana Olivera, jeho dvoch dcér Madity (†10) a Anniky (†12) a pilota a zároveň majiteľa lietadla Robertsa Sachsa,“ uviedla polícia podľa webu Republic World.

„Motorové lietadlo sa zútilo do mora jednu námornú míľu západne od Petit Nevis. Na palube boli traja cestujúci a pilot. Letún vzlietol z letiska JF Mitchell na Paget Farm a mal doletieť na Svätú Luciu,“ informovala ďalej polícia. Bezvládne telá z vody vytiahli miestni rybári a potápači, snaha o ich oživenie však bola márna.

Telá obetí boli prevezené do márnice v nemocnici Kingstown, kde prebehne pitva. Čo bolo príčinou nehody, zatiaľ nie je známe, no špekuluje sa o problémoch s motorom. Lietadlo sa totiž rútilo k vode, potom nachvíľu opäť nabralo výšku, no potom vo veľkej rýchlosti narazil do vodnej hladiny. Kabínu lietadla okamžite roztrhalo a posátka nemala šancu prežiť.