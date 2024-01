Nové info o smrti hviezdy (†51) z Kobry 11: Celebrity sa skladajú na pohreb... So ženou sa rozvádzal!

Christian Oliver s manželkou a dcérami na foto z roku 2015. (Zdroj: GoFundMe)

SVÄTÝ VINCENT - V piatok svet zasiahla správa o úmrtí niekdajšej hviezdy seriálu Kobra 11 Christiana Olivera (†51). On a jeho dve dcéry (†10 a †12) zahynuli pri páde malého športového lietadla v Karibiku. Hercova manželka s nimi na dovolenke nebola, ako sa totiž ukázalo, dvojica sa rozvádzala. Na pohreb sa teraz skladajú celebrity!

Od tragickej nehody sa na verejnosť dostávajú stále nové a nové informácie. Malé športové lietadlo so štyrmi ľuďmi na palube, sa po problémoch zrútilo do mora kúsok od karibského ostrova Bequia. Na pomoc obetiam okamžite vyrazili miestni rybári, no vrak sa rýchlo potopil. Podľa slov svedka, však pobrežná stráž bez potápačského tímu nechcela zasiahnuť.

Rybári sa preto rozhodli zahájiť záchrannú akciu na vlastnú päsť a z mora vylovili štyri mŕtve telá. „Vysvetlovali sme im, že sa blíži príliv. Hrozilo, že by sme lietadlo už znovu nenašli, že by ho to odplavilo,“ povedal denníku Bild. Vrak lietadla našli takmer 20 metrov pod hladinou a po zásahu ho zaistili lanami a bójkou, aby ho ľahko našli.

Manželka herca a mama Madity a Anniky sa v tom čase nachádzala v Los Angeles, kde žije. Na dovolenke s rodinkou nebola. Dôvodom je fakt, že dvojica už spolu nežila. Bývalá seriálová hviezda požiadala o rozvod už v roku 2021, no oficiálne ukončenie manželstva do jeho smrti neprebehlo.

Aktuálne na platforme GoFundMe prebieha zbierka na pohreb slávneho otca s dcérami - veľkú sumu treba nielen na samotnú rozlúčku, ale aj na prevoz tiel z Karibiku. „Finančné dary pomôžu pokryť náklady na repatriaciu Christiana a dievčat domov, pochovanie a spomienkový obrad, právne náklady a poslúžia ako podpora Jessicy a rodiny v tomto veľmi ťažkom čase,“ píše sa na stránke.

A do zbierky sa už zapojili aj viaceré verejne známe osobnosti. Aktuálne je vyzbieraných už 175 166 dolárov, hoci cieľ bol oveľa nižší - 100 tisíc dolárov. Najvyšší dar 15 tisíc dolárov venoval herec Tyron Neal, hollywoodsky režisér Steven Soderbergh prispel sumou 5 tisíc dolárov a spevák a skladateľ Marc Jordan poslal 2 tisícky dolárov.

