Krásnej modelke hrozí VÄZENIE: Svojich psov venčila HORE BEZ!

Brazílska modelka Carol Werner má na sociálnej sieti Instagram takmer 31-tisíc followerov, ktorým v uplynulých dňoch vyrazila dych poriadne provokatívnym príspevkom. V rámci neho totiž v uliciach venčila svojich štvornohých miláčikov. Na tom by nebolo nič zvláštne, avšak kráska si do ulíc vyšla hore bez.

Sexica v uliciach zaujala mnohých chlapov. Žiaľ, aj mužov zákona. Tí ju bez milosti zatkli a podľa medializovaných informácii jej za obscénne správanie sa hrozí až rok za mrežami. „Inde je to bežná prax, že ženské telo nie je objektivizované a hypersexualizované,” tvrdí na svoju obhajobu modelka, ktorá tiež poukazuje na to, že keby takto vyšiel do ulíc nejaký chlap bez trička, určite by nebol zatknutý a nehrozilo by mu väzenie.

