Trpké PRIZNANIE slávnej sexice: Chcela sa zbaviť svojich pŕs!

Sydney Sweeney (Zdroj: profimedia.sk)

Pred pár dňami mala v Austrálii slávnostnú premiéru romantická komédia s názvom Anyone But You, kde jednu z hlavných úloh stvárnila krásna Sydney Sweeney. Tá mala na sebe provokatívny outfit, ktorý odhaľoval obliny jej pŕs. Ako v týchto dňoch vyšlo najavo, slávna blondínka sa v období dospievania za ne hanbila a uvažovala nad operáciou.

„Keď som bol na strednej škole, kvôli mojim veľkým prsiam som sa cítila nepohodlne. Hovorila som si, že keď budem mať 18 rokov, dám si ich zmenšiť,” uviedla v rozhovore pre Glamour UK krásna herečka. „Mama mi hovorila - nerob to, na vysokej škole to potom budeš ľutovať. A dnes som rada, že som ju poslúchla. Mám ich rada a sú ako moje najlepšie priateľky,” dodala.

Kráska s pribúdajúcimi rokmi nabrala aj viac sebavedomia a vyjadreniami sa usiluje podporiť aj ostatné ženy. „Prešla som si procesom, keď som svoje telo skrývala. Ale potom som začala byť sebavedomejšia a veľa sa toho zmenilo. Chcem dievčatám ukázať, že je úžasné a krásne, mať sa rada a byť pyšná na svoje telo. Telo každého z nás je krásne,” uviedla tiež Sweeney, ktorá je zasnúbená s 38-ročným biznismenom menom Johnathan Davino.