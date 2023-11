Zvláštne FOTO mladšej sestry (23) Miley Cyrus: Po tme, v lese a... HORE BEZ!

Miley Cyrus, Noah Cyrus (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Azda každý si pamätá na obdobie Miley Cyrus (31), ktoré nastalo po jej účinkovaní v Disney seriáloch. Rada provokovala nahotou... To od nej zrejme odpozerala aj jej o 8 rokov mladšia sestra Noah (23). Na sociálnu sieť Instagram totiž zverejnila skutočne zvláštne fotky. Je na nich po tme, v lese a s holými prsiami, iba v nohavičkách!

Miley Cyrus nikomu predstavovať nemusíme. O čosi menej známa je verejnosti jej o 8 rokov mladšia sestra Noah. Aj ona sa venuje hudbe, no zatiaľ nezaujala natoľko, aby o nej písal celý svet. No robí pre to zjavne všetko... Nechala sa inšpirovať dokonca aj slávnejšou Miley a skúša sa presadiť pomocou nahoty.

Na sociálnu sieť Instagram totiž cez víkend zavesila sériu skutočne bizarných fotiek. Je na nich v lese, v noci, má na sebe modré zamatové nohavičky a... Inak vôbec nič. Prechádza sa tam medzi stromami v napadanom lístí ako Rusalka a okrem spodnej časti spodnej bielizne na sebe nemá nič. Prsia si na záberoch prekrýva iba rukami. Čo na fotky hovoríte?