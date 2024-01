Slávna komička (49) šokovala divákov: Na pódiu ukázala svoje HOLÉ PRSIA!

Natasha Leggero (Zdroj: SITA)

Populárna komička počas minulého týždňa doslova šokovala divákov v Los Angeles. Po tom, ako prišla na pódium, sa totiž okamžite začala vyzliekať a na prekvapenie všetkých prítomných napokon zostala hore bez.

Leggero si následne prekryla prsia a bez akéhokoľvek vysvetlenia začala so svojím predstavením. Jediné, čo uviedla bolo, že keď mohol byť na pódium bez trička jej kolega Bert Kreischer, tak môže byť aj ona.

Video sa okamžite začalo šíriť a zábery zo šokujúceho predstavenia napokon zverejnila aj Leggero na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. „Bert si dal dole tričko, tak som to spravila tiež. Hovorili mi, aby som to nezverejňovala, ale už je to aj tak vonku, takže je to jedno. Mali by mať komičky možnosť robiť to isté, čo komici?" napísala Leggero.