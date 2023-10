VOJNA v rodine Miley Cyrus (30) naberá na obrátkach: Mladšia sestra (23) jej poslala DRSNÝ ODKAZ!

Miley Cyrus, Noah Cyrus (Zdroj: SITA)

Rodina slávnej speváčky sa po rozvode jej rodičov rozdelila na dva tábory. Miley a jej ďalší dvaja súrodenci sa pred niekoľkými týždňami zúčastnili svadby jej matky, na ktorej však chýbala jej mladšia sestra Noah. Počas tohto týždňa mal navyše svadbu aj ich otec Billy Ray Cyrus, ktorý si zobral za ženu o 28 rokov mladšiu umelkyňu.

Momentálne to však vyzerá tak, že vzťah Miley a Noah naozaj nie je ideálny. Mladšia z dvojice totiž nedávno komentovala video svojej slávnejšej sestry, na ktorom sa v podcaste The Joe Rogan Experience rozhovorila o tom, aký dopad malo na Noah to, že vyrastala v jej tieni.

Noah Cyrus (Zdroj: SITA)

„Má album s názvom The End od Everything... A je to tá najdepresívnejšia vec, akú som počula. Má 20 rokov a má rada emo," povedala Miley. Na otázku Rogana, či si myslí, že za to môže práve jej sláva povedala. že je to jeden z dôvodov. Noah sa však tieto slová zrejme dotkli a v komentári k videu napísala: „Neúcta v tomto videu..." uviedla Noah.

Tento podcast však vznikol ešte v roku 2020 a fanúšikovia nechápu, prečo ho začala riešiť až teraz. „Mala 3 roky na to, aby k tomu niečo povedala. Hovorí to len preto, lebo je jej rodina rozdelená medzi jej otca a mamu," napísal jeden z fanúšikov. Viacerí sa k tomuto názoru prikláňajú a špekulácie o zlých vzťahoch medzi dvojicou tak opäť zosilneli.