SMUTNÝ OSUD slávnej speváčky (69): Zarobila milióny, ale... Žije v podnájme, bez úspor!

LONDÝN - V 70. rokoch minulého storočia patrila spolu so sestrami Bernie, Anne, Coleen, Lindou a Denise k veľkým hviezdam. Spoločne tvorili skupinu The Nolans a predali milióny nahrávok. Speváčka a herečka Maureen Nolan (69) však priznáva, že napriek tomu si dôchodok nemôže dovoliť. Žije v podnájme, bez akýchkoľvek úspor!

The Nolans, teda sestry Bernie, Anne, Coleen, Linda, Denise a Maureen, patrili v 70. rokoch k vychyteným dievčenským skupinám. Dievčatá predali milióny nahrávok a vypredávali koncerty po celom svete. No napriek tomu im to nezabezpečilo pokojnú "starobu". Speváčky skončili bez úspor... Pre britský Mirror to prezradila Maureen, ktorá si myslí, že sa so sestrami stala obeťou podvodu.

„Musím stále pracovať. Mysleli sme si, že v tomto momente nášho života budeme zabezpečené, ale nemám dôchodok, nemám žiadne úspory a prenajímam si dom. Keď som sa v roku 2016 rozišla s manžeom, predali sme náš dom. Bez hypotéky by som si nové bývanie nekúpila a v mojom veku hypotéku nedostanete. Nikdy som si nemyslela, že budem žiť v prenájme. Bolo by pekné mať akurát toľko peňazí, aby som si mohla povedať: Dobre, odchádzam zo šoubiznisu. Ale nemám na to,“ šokovala svojimi slovami niekdajšia hviezda.

„Zarobili sme milióny... Niekto zarobil milióny, ale my nie. Myslím, že nás niekto okrádal,“ šokovala svojimi slovami. „Asi sme boli trochu mladé a naivné. Boli sme veľmi šťastné a verili sme ľuďom, že naše záležitosti vybavia. Keď sa na to pozriem spätne, možno sa to tam zvrtlo. Niekedy si hovorím: Čo sa s tým stalo?“ pokračovala Maureen. Tá sa aktuálne venuje muzikálu a ani vo veku 69 rokov nad dôchodkom neuvažuje. Nemôže.

„Šoubiznis je "sviatok alebo hlas". Keď zarábate, zarábate veľa, ale potom môžete byť 6 mesiacov bez práce. Samozrejme, že sa bojím o peniaze a čím som staršia, tým sa bojím viac. Hovorí sa, že za peniaze si šťastie nekúpiš, no myslím, že to trochu uľahčí utrpenie,“ dodala Maureen. Finančné problémy navyše nie sú jediné, čo sestry trápi. Dlhých 20 rokov totiž žijú v tieni rakoviny.

V roku 2013 na túto chorobu zomrela Bernie (†52), Linde (64), ktorá s rakovinou prsníka bojuje od roku 2006, sa rozšírila do mozgu, najstaršej Anne (72) diagnostikovali druhýkrát rakovinu prsníka pred tromi rokmi a najmladšia Coleen (58) priznala, že karcinóm našli aj jej. Choroba sa nedotkla len Maureen a 71-ročnej Denise.