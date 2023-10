Známa herečka si sype popol na hlavu: Fanúšikovia ju majú v zuboch... Nepekné urážky čašníčky!

Emily Blunt (Zdroj: SITA)

Životopisný triler Christophera Nolana s názvom Oppenheimer patril medzi najsledovanejšie filmy tohto roka a od mnohých fanúšikov získal výborné hodnotenia. V tomto počine si hlavnú úlohu zahral Cillian Murphy, po boku ktorého sa objavili aj Florence Pugh, Robert Downey Jr. či Emily Blunt.

Emily Blunt (štvrtá zľava) na premiére filmu Oppenheimer (Zdroj: SITA)

Práve poslednej menovanej však pozornosť spojená s týmto filmom priniesla aj množstvo nepríjemných komentárov. Mnohí fanúšikovia ju majú totiž v zuboch za jej poznámky z roku 2012, keď v programe The Jonathan Ross Show urazila čašníčku, ktorá ju obsluhovala v reštaurácii. Známa herečka totiž narážala na jej váhu a povedala, že bola obrovská.

Toto video sa nedávno začalo opäť vo veľkom šíriť sociálnymi sieťami a podľa komentárov jej toto správanie fanúšikovia stále neodpustili. „Bola jednou z mojich najobľúbenejších herečiek, ale ukázalo sa, že pohŕda ľuďmi s nadváhou, nie je vtipná a myslí si, že je vtipné, keď poukazuje na to, ako niekto vyzerá," napísal jeden z fanúšikov.

K celej situácii sa nakoniec vyjadrila aj samotná herečka, ktorá pre magazín Page Six povedala: „Som zdesená z toho, že som povedala niečo takéto. Vždy som sa považovala za niekoho, kto by nikdy nikomu neublížil a tento moment nemá nič spoločné s mojimi hodnotami. Aj napriek tomu sa to však stalo a povedala som to. Mala som už dosť rokov na to, aby som sa zachovala oveľa lepšie," uviedla Blunt.

Emily Blunt (Zdroj: SITA)