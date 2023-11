DRÁMA vo vzťahu známej herečky: 8 mesiacov po narodení syna priznala domáce násilie!

Keke Palmer a Darius Jackson (Zdroj: profimedia.sk)

Ako v uplynulých dňoch informovali viaceré zahraničné média, dvojica sa rozišla. A to za poriadne dramatických okolností. PEOPLE zverejnil informáciu, že herečka obvinila bývalého partnera z domáceho násilia, žiada súd o zákaz priblíženia a o to, aby bol synček zverený do jej starostlivosti.

V žiadosti uvádza, že v nedeľu Darius vnikol do jej domu bez jej vedomia alebo súhlasu. „Vyhrážal sa mi a fyzicky ma napadol. Vrhol sa mi na krk, udrel ma prehodil cez gauč. Ukradol mi telefón, keď som mu povedala, že zavolám políciu,” stojí vraj v oznámení.

Keke Palmer tiež uvádza, že počas ich 2-ročného vzťahu zažila viacero podobných situácií. Nielenže ju fyzicky napádal, ale ničil tiež jej majetok, vyhadzoval jej veci na ulicu, vulgárne jej nadával a vyhrážal sa jej, že ak ho opustí, tak sa zastrelí.

(Zdroj: profimedia.sk)