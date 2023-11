Prekvapivé ODHALENIE po smrti Matthewa Perryho (†54): Chandlera by nenávidel celý svet!

Zábery zo seriálu Priatelia. (Zdroj: NBC)

LOS ANGELES - Fanúšikovia by mu to nikdy neodpustili! Správy o náhlej smrti herca Matthewa Perryho (†54) zasiahli nielen fanúšikov počinu Priatelia, vďaka ktorému sa najviac preslávil. Predstaviteľ seriálového Chandlera je už pochovaný, avšak v médiách je jeho meno ešte stále dosť intenzívne spomínané. Za zmienku určite stojí aj veľké odhalenie, s ktorým prišla jedna z jeho hereckých kolegýň.

Herečka Lisa Cash v rozhovore pre tmz.com prezradila niečo, o čom by rozhodne mal vedieť každý fanúšik seriálu Priatelia. Spomínaná umelkyňa si mala zahrať v epizóde s názvom The One in Vegas. A to veru poriadne zaujímavú postavu.

„Chandler a Monica sa počas pobytu vo Vegas veľmi pohádali, lebo mala obed so svojim bývalým frajerom. Chandler išiel na hotelovú izbu, kde si objednal hotelový servis a ja som mala stvárniť zamestnankyňu hotela. Spoločne sme sa mali rozprávať, zabávať a Chandler mal nakoniec so mnou Monicu podviesť,” prekvapila Lisa.

Matthew sa k nej správal veľmi priateľsky, avšak s touto scénou nebol vôbec stotožnený. „Mali sme to už naskúšané. Deň pred tým, než sme to mali nakrúcať, mi bolo povedané, že Matthew išiel za tvorcami a požiadal ich, aby to zmenili. Že fanúšikovia by to Chandlerovi nikdy neodpustili, keby bol Monice neverný. A mal zrejme pravdu. Zmenilo by to potom celý seriál,” dodala Cash. Tá si napriek tomu v seriáli nakoniec aj tak zahrala. Stvárnila letušku v scéne s Rossom a Rachel.

(Zdroj: NBC)