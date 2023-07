Nový dom JLo a Bena Afflecka: MEGA luxus a... Tajná miestnosť na SEX!

Jennifer Lopez a Ben Affleck (Zdroj: Profimedia)

Dvojica si pre svoj nový domov vybrala poriadne luxusnú adresu. Ich 60 miliónové sídlo sa nachádza v Beverly Hills, čomu odpovedá aj cena. Tú však dvojica vysolila aj za neuveriteľný luxus, ktorý si bude v najbližších rokoch užívať.

Nový dom Jennifer Lopez a Bena Afflecka (Zdroj: Profimedia)

K ich vysnívanému domu patrí 12 izieb, 24 kúpeĺní, garáž, parkovisko pre 80 áut, tenisový kurt, penthouse pre hostí a dom pre personál. Okrem toho si obaja prídu na svoje aj vďaka kaderníckemu a nechtovému salónu pre Lopez a whiskey salónu pre Afflecka.

Podľa nemeckého Bildu sa však v dome nachádza aj miestnosť, ktorá je určená len pre nich. Tá sa nachádza vo východnom krídle a dvojica si tam nájde cestu vo chvíli, keď si chce užiť intímne chvíle. Svojim deťom mali povedať, že je to konferenčná miestnosť, čim chceli zabezpečiť, aby sa o ňu nezaujímali. Ak by to však nezabralo, tak miestnosť chránia až tri bezpečnostné zámky.

Ben Affleck a Jennifer Lopez na premiére filmu The Mother (Zdroj: SITA)