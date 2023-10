Amber Heard terčom krutého správania: Slávny herec sa schválne obliekal ako Johnny Depp!

Amber Heard (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Herečka Amber Heard (37) mala počas natáčania filmu Aquaman and the Lost Kingdom obviniť svojho kolegu Jasona Momou (44) z toho, že sa naschvál oblieka a správa ako jej bývalý manžel Johnny Depp (60). S tým sa v tej dobe rozvádzala a umelec sa mal týmto spôsobom snažiť, aby Heard z projektu vyhodili.

Súd Johnnyho Deppa a Amber Heard sledoval počas minulého roka takmer celý svet. Dvojica na seba počas procesu vytiahla všetko, čo len mohla. Momentálne to však vyzerá tak, že verejnosť nevedela ani zďaleka všetko.

Podľa magazínu Variety sa pred súdom objavili aj výpovede z terapií, ktoré herečka absolvovala v roku 2021. Počas nich mala okrem svojho manžela vážne obviniť aj svojho kolegu Jasona Momou, s ktorým v tej dobe natáčala pokračovanie filmovej série Aquaman. Práve svalnatý umelec ju mal provokovať a chcel, aby pre Heard natáčanie skončilo.

Preto sa mal začať správať a obliekať ako Johnny Depp, z čoho mala byť Heard poriadne rozladená. Momou navyše obvinila, že mal byť počas natáčania opitý a spoločnosť Warner Bros. údajne robila všetko preto, aby ju do druhého pokračovania nemuseli obsadiť.

K celej situácii sa nakoniec vyjadril aj hovorca spoločnosti DC, pod ktorú táto séria patrí. Ten sa hviezdy ich filmu, ktorý dorazí do kín v decembri, samozrejme zastal a povedal, že Momoa je profesionál a podľa toho to na natáčaní vyzeralo. Ako to však bolo naozaj vie zrejme len samotná dvojica, ktorá sa k týmto informáciám zatiaľ nevyjadrila.

Jason Momoa (Zdroj: SITA)