EXmilenka Kanye Westa vyťahuje ŠPINAVÉ DETAILY o ich vzťahu: Bolo to ponižujúce!

Vzťah Kanye Westa a jeho súčasnej partnerky vzbudzuje pozornosť takmer neustále. Napríklad v Benátkach spôsobili rozruch svojím obscénnym správaním, ktoré riešil celý svet. Okrem toho sa v posledných dňoch objavili dohady o tom, že Bianca musí dodržiavať zoznam pravidiel, ktorý jej dal West. Podľa neho má napríklad zakázané rozprávať.

V minulosti sa na jeho správanie sťažovala aj jeho bývalá manželka Kim Kardashian, ku ktorej sa najnovšie pridala herečka Julia Fox. Tá s raperom tvorila pár iba mesiac, no aj napriek tomu bolo toto obdobie dostatočnou inšpiráciou, aby o ňom napísala vo svojej knihe. V memoároch s názvom Down The Drain, ktoré vychádzaju tento mesiac, porozprávala o tom, aký bol jej vzťah s kontroverzným spevákom.

Podľa Guradianu napríklad napísala, že jej West navrhol, že jej zaplatí plastiku pŕs. Okrem toho opísala aj to, ako vyzerali ich spoločné začiatky. Ich vzťah bol však podľa nej veľmi jednostranný a aj napriek tomu, že sa dlhé hodiny rozprávali, rečníkom bol hlavne West. „Mala som pocit, že ma využíva v nejakej jeho divnej hre. Bola som spôsob, ako sa chcel dostať späť ku Kim. Bolo to ponižujúce. Nesprával sa ku mne tak, ako som očakávala," uviedla v rozhovore pre The Los Angeles Times.

