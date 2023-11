Lavína KRITIKY na dcéru (10) Kim Kardashian: Je ROZMAZNANÁ... Jej mega ego ju zničí!

North West (Zdroj: Profimedia)

Kim Kardashian je štvornásobnou mamičkou, no zatiaľ len jedno z detí priviedla aj do spoločnosti. Jej 10-ročná dcéra North jej čas od času robí na promi akciách parťáčku. A aktuálne dalo dievčatko aj svoj úplne prvý rozhovor - bolo to pre magazín i-D, ktorý sa venuje móde, hudbe, umeniu a kultúre mládeže. No jej prejav sa medzi čitateľmi nestretol s veľkým úspechom.

Samu seba napríklad označila za svoju najväčšiu ikonu štýlu a označila sa "the best ever", čo v predklade znamená "najlepšia vôbec". North tiež zahlásila, že si myslí, že len malú časť svojej lásky k vystupovaniu podelila po svojom otcovi, ale jej túžba po speve pochádza predovšetkým z nej samotnej. Navyše opísala aj svoje veľké kariérne plány.

Na otázku, čím by chcela byť, keď bude staršia, odpovedala: „Basketbalistka, raperka, ehm... Keď som mala 8, chcela som byť boxerkou. Ale teraz nechcem byť boxerkou. Ako vedľajšiu činnosť budem robiť umenie. Keď budem mať 13, chcem venčiť psy, zarobiť si peniaze na nákup umeleckých potrieb, pretože všetko okolo toho je veľmi drahé. Takže raperka, basketbalistka a budem tvoriť umelecké diela,“ zahlásila.

Táto odpoveď nikoho nepobúrila, jej dodatok však už áno. „Jedného dňa chcem vlastniť Yeezy a SKIMS a chcem byť majiteľkou firiem,“ povedala, čím narážala na úspešné podniky svojich rodičov. A práve to dohnalo mnohých čitateľov k obrovskej kritike. „Je rozmaznaná, pardon. Potrebuje dotyk reality,“ napísal jeden z nich na sociálnej sieti. „Jej obrovské ego ju zničí,“ pridal sa ďalší a ďalší: „Choď do školy a vzdelávaj sa.“ Našli sa však aj takí, ktorí zobrali do úvahy fakt, že North má iba 10 a zastali sa jej.

