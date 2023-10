Kardashianka si robí zálusk na slávneho športovca: Kim... Ale veď on je vraj zadaný!

Kim Kardashian (Zdroj: SITA/AP)

Počas víkendu sa v Atlantic City v americkom štáte New Jersey konala dobročinná aukcia, ktorej sa zúčastnilo množstvo celebrít. Dobrej veci sa rozhodli pomôcť napríklad hudobník Jay-Z, herci Matthew McConaughey a Tiffany Haddis či komik Kevin Hart.

Počas večera sa do dražby dostal aj obraz, o ktorý sa strhla doslova bitka. O maľbu sa totiž uchádzali mediálna hviezda Kim Kardashian a legendárny hráč amerického futbalu Tom Brady. Prvá ponuka bola neuveriteľných 500-tisíc dolárov, avšak konečná suma sa zastavila až na čísle 2 milióny. Obraz nakoniec získal Brady, ale Kardashian by mala dostať od autora rovnaký kúsok.

Podľa informácii magazínu TMZ však tento súboj sprevádzali hlavne úsmevy a prítomní mali dokonca pocit, že dvojica spolu flirtovala. „Celý čas sa na seba pozerali a bolo to veľmi zábavné. Vyzeralo to, akoby spolu flirtovali," povedal zdroj. Brady okrem spomínanej kúpy obrazu pomohol aj inak. Do aukcie venoval svoj dres, ktorý jeden z jeho fanúšikov získal za neuveriteľných 1,2 milióna dolárov.

Ktovie, čo si o týchto správach pomyslela ruská modelka Irina Shayk, o ktorej sa hovorilo ako o novej partnerke hviezdneho športovca. Tá sa momentálne nachádza v Paríži, kde sa zúčastnila týždňa módy. Nadšená z týchto špekulácii zrejme príliš nebude...

Irina Shayk (Zdroj: SITA)