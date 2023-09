SEXI SCÉNA hviezdy tínedžerského seriálu: Namiesto nohavičiek len NIŤ a červené PODVÄZKY!

Ashley Benson si v novom seriáli strihla mimoriadne sexi scénu. (Zdroj: ABC Family)

LOS ANGELES - Americká herečka Ashley Benson sa do povedomia verejnosti dostala ako 21-ročná v tínedžerskom seriáli Pretty Little Liars. Dnes má už 33 rokov a dávno nie je to sladké dievčatko zo strednej. Aktuálne si strihla mimoriadne sexi scénu v novom seriáli. Namiesto nohavičiek mala len niť a červené podväzky!

Ashley Benson sa síce preslávila ako Hanna v seriáli Pretty Little Liars, no v posledných rokoch pútala pozornosť predovšetkým svojimi vzťahmi. Dva roky tvorila pár s topmodelkou Carou Delevingne, no napokon sa v júli tohto roka zasnúbila s o 10 rokov starším dedičom ropného impéria Brandonom Davisom.

No a aktuálne sa opäť ozýva s novinkami so svojho profesionálneho života. Natáča totiž nový seriál pre Amazon TV s názvom Wilderness. A hneď si tam strihla aj poriadne odvážnu scénu. Hore bez, oblečená len v červených titerných tangách a podväzkoch si zjavne užíva intímne chvíle so svojim hereckým kolegom. No, už to dávno nie je tá sladká stredoškoláčka z tínedžerského seriálu.

