Odvážna dcéra (24) Johnnyho Deppa: Na ulici bez podprsenky… To tričko bolo ZBYTOČNÉ!

Lily-Rose Depp (Zdroj: Profimedia)

HOLLYWOOD - Dcéra hviezdneho Johnnyho Deppa (60), Lily-Rose Depp (24), nie je žiadne neviniatko. Že vie poriadne vystrčiť rožky, dokázala aj v seriáli Idol, v ktorom sa ukázala tak, ako ju pán Boh stvoril. No bez problémov sa odhalí aj v bežnom živote. Najnovšie ju paparazzi nafotili bez podprsenky... A to tričko, ktoré mala na sebe, bolo úplne zbytočné!

Modelka a herečka Lily-Rose Depp už neraz dokázala, že slovo hanba vo svojom slovníku nemá. Dcéra hollywoodskej hviezdy Johnnyho Deppa a francúzskej speváčky Vanessy Pradis si napríklad bez problémov strihla erotickú scénu v seriáli Idol... No poriadne odvážne kúsky stvára aj mimo kamier. Dôkazom sú jej najnovšie paparazzi fotky.

Fotografi ju nafotili v spoločnosti kamarátky v nočných uliciach West Hollywoodu v Kalifornii. A mladučká herečka bola oblečena skutočne odvážne. Na sebe mala klasické modré rifle, no vrch už bol oveľa erotickejší. Priesvitný biely top so zapínaním v prednej časti, ktoré len tak-tak držalo. No a pod ním nemala podprsenku. Presvitali jej tak kompletne celé prsia. Veď pozrite sami!

(Zdroj: Profimedia)