Dcéra Johnnyho Deppa na Slovensku: Objavila sa na festivale Grape... Aj so svojou frajerkou!

TRENČÍN - Nie je to tak dávno, čo sa Slováci tešili na vystúpenie Johnnyho Deppa (60). Jeho kapela mala pred tromi týždňami vystúpiť v Banskej Bystrici, no v deň konania bol koncert zrušený. Hollywoodsky herec tak na Slovensko neprišiel, no jeho dcéra áno. Lily-Rose Depp (24) načapali na festivale v Trenčíne!