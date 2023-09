Pomýlil si si Jennifer? Affleck načapaný v aute so svojou EX: Aha, ako sa k nej TÚLIL!

Ben Affleck a Jennifer Garner (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Nie je žiadnym tajomstvom, že Ben Affleck (51) a jeho exmanželka Jennifer Garner (51) majú po rozvode nadštandardné vzťahy. Aktuálne snímky však pôsobia, akoby ich paparazzi vyrušili pri niečom, čo by sa jeho manželke Jennifer Lopez (54) nemuselo páčiť. Ben, pomýlil si si Jennifer?!

Vzťah týchto exmanželov je doslova ukážkový. Reč je o Benovi Affleckovi a Jennifer Garner, ktorí tvorili pár viac ako 13 rokov a majú spolu 3 deti. Herec je aktuálne ženatý s Jennifer Lopez, no so svojou ex naďalej udržiava veľmi priateľský vzťah. Svedčia o tom aj aktuálne fotky, ktoré sa podarilo nafotiť paparazzom v Los Angeles.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že fotografi dvojicu nafotili v chúlostivej situácii, ktorá by sa jeho aktuálnej manželke nemusela páčiť. Pravdou však je, že Ben Jennifer len odvážal k jej autu a pri lúčení ho zo zadného sedadla priateľsky objala. On jej láskyplné gesto opätoval a s privretými očami k nej naklonil hlavu. Navyše po celý čas bola s nimi v aute aj ich dcéra Seraphina.

S bývalkou svojho manžela má výborné vzťahy aj samotná Jennifer Lopez. Herečky sa navzájom rešpektujú a dokonca si na Vianoce vymieňajú aj darčeky.

