HOLÉ PRSIA a lacné pózy vo vode: Morská panna? Ale kdeže, 55-ročná reality hviezdička!

IBIZA - Fúha! Lisa Appleton (55) sa do povedomia verejnosti dostala pred 15 rokmi vďaka reality šou Big Brother. Jej najväčšia sláva je už dávno minulosťou, no tmavovláska sa s touto skutočnosťou zjavne úplne nezmierila. Stále sa preto snaží na seba pútať pozornosť všemožnými spôsobmi. Aktuálne sa nechala nafotiť paparazzmi v mori... Robila pri tom lacné pózy a bola HORE BEZ!

Lisa Appleton u nás známa nie je, no vo Veľkej Británii ju ešte zopár televíznych divákov eviduje. Pred 15 rokmi sa totiž zúčastnila reality šou Big Brother a odvtedy sa snaží rôznymi spôsobmi na seba upútať pozornosť. Plastiky, náhodné trapasy či nahota... To je len výber z jej najčastejších nástrojov, ktoré používa na svoju vynútenú medializáciu.

Inak tomu nebolo ani v týchto dňoch na španielskej Ibize. Len čo pochopila, že je v blízkosti paparazzi, odhodila podprsenku od svojich červených bikín, vliezla do mora a začala ho "vábiť". Strúhala jednu lacnú pózu za druhou. Dala sa na všetky štyri a lačne hľadela do objektívu, či si do vody len tak ľahla a aby jej nahé prsia naozaj nikto neprehliadol, ešte si ich aj chytila. Tak schválne, je toto podľa vás sexi?

