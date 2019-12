Kedysi hviezdička, dnes totálna zúfalka: Preboha, veď ona je tam celkom holá!

Lisa Appleton

Zdroj: profimedia.sk

THAJSKO - Čo by neurobila kvôli piatim sekundám slávy... Lisa Appleton (51) sa kedysi venovala fitnessu a bodybuildingu. Pri pohľade na to, ako v súčasnosti vyzerá to však znie až neuveriteľne. Brunetka, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v reaity šou Big Brother, sa usiluje silou-mocou zaujať nahotou. Svoje nahé telo opekala aj počas nedávnej dovolenky.