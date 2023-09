Na podprsenku sa VYBODLA: Sexi herečka v spoločnosti… Bradavky mala v POZORE!

Vanessa Hudgens (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Vanessa Hudgens (34) sa do povedomia širokej verejnosti dostala ako 17-ročná vďaka filmu z dielne Disney Channel, High School Musical. Tam stvárňovala mladú študentku Gabriellu, ktorá prežíva svoju prvú lásku. Odvtedy však uplynulo už 17 rokov a z tínedžerky vyrástla sexi žena. Dôkazom sú aj jej najnovšie zábery z módnej šou značky Michael Kors. Ej, bradavky mala v pozore!

V New Yorku majú aktuálne módny sviatok. Prebieha tam totiž už tradičný týždeň módy, počas ktorého si na svoje príde každý fashion maniak. Niekoľko dní po sebe sa v americkej metropole budú konať veľké módne šou každej značky a módneho domu, ktorý niečo znamená. V pondelok svoju kolekciu na jar/leto 2024 predstavil napríklad Michael Kors.

No a ujsť si to nenechala aj herečka Vanessa Hudgens. A predviedla, že vie, ako na seba strhnúť pozornosť. A netrebalo k tomu veľa. Na sebe mala oblečené vyoké čižmy, jednoduché elastické šaty v hnedej farbe, k tomu zvolila plášť tón v tóne. Žiadne prehnané kúsky, ktoré by kričali o pozornosť. Brunetka si však pod svoj outfit nedala spodnú bielizeň... A tak sa jej do oči nepozrel nikto!

(Zdroj: Profimedia)