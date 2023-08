Legendárna Madonna (64) je späť: Nedávno bojovala o život a dnes... Pozrite na tie HORÚÚÚCE ZÁBERY!

Madonna (Zdroj: Instagram)

LOS ANGELES - Hviezdna Madonna (64) je definitívne späť. Počas júna bojovala ikonická speváčka doslova o život a fanúšikovia sa báli najhoršieho. Všetko našťastie dobre dopadlo a podľa najnovších záberov to vyzerá tak, že jej zdravotný stav sa výrazne zlepšil.

Posledné týždne sa o legendárnej hudobníčke hovorilo hlavne kvôli strachu o jej zdravie. Na konci júna totiž skončila v nemocnici, kde bojovala o život. Podľa slov jej manažéra tento stav spôsobila bakteriálna infekcia.

Následne sa z pochopiteľných dôvodov stiahla z verejného života a s fanúšikmi komunikovala minimálne. Na jej profile na sociálnej sieti Instagram však posledným príspevkom potvrdila, že jej stav sa každým dňom zlepšuje.

Madonna totiž zverejnila zábery, na ktoré boli jej fanúšikovia zvyknutí do momentu, kedy začala bojovať so zdravotnými problémami. Na fotkách totiž predviedla svoju tradičnú odvahu a vyzerá to tak, že hudobná ikona je definitívne späť.

Okrem sociálnych sietí to však potvrdila aj na verejnosti, kde ju po problémoch vídať iba minimálne. Paparazzom sa ju v týchto dňoch podarilo nafotiť na letisku, kde jej bol veľkou oporou syn David Banda. A treba uznať, že vyzerala úžasne.