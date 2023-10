Aktuálna FOTO legendárnej Madonny vás šokuje: Preboha, to ako vyzerá?!

Madonna (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Čo sa jej to stalo?! Hviezdna speváčka Madonna (65) už čoskoro odpáli svoje turné, ktoré musela náhle odložiť kvôli vážnym zdravotným problémom. V týchto dňoch sa slávna umelkyňa prostredníctvom sociálnej siete Instagram prihovorila svojim fanúšikom. a veru, pohľad na ňu mnohých šokoval.

Vyrastené vlasy, žiadne obočie a zvláštna tvár! Takouto kombináciou Madonna vystrašila svojich followerov, ktorých má na sociálnej sieti Instagram viac ako 19 milionov. Kráľovná popu totiž zverejnila video, na ktorom vyzerá úplne inak, než sme v jej prípade zvyknutí.

Madonna (Zdroj: Instagram)

Na margo spomínaných záberov sa na sociálnych sieťach spustili búrlivé diskusie. Ľudí totiž pohľad na Madonnu šokoval. „Ježiš, čo sa jej to stalo? Pohľad na ňu ma až bolí,” znejú vybrané z komentárov. Viacerí sa zhodujú, že legendárna speváčka by to s výplňami nemala preháňať. „Myslím si, že má zlého doktora, ktorý jej pichá botoxové injekcie na zlé miesta,” nazdáva sa iný fanúšik.

Madonna v lete všetkých poriadne vystrašila. Kvôli vážnej bakteriálnej infekcii skončil dokonca na JIS-ke, kam ju previezli hneď po tom, čo ju doma našli v bezvedomí. Slávna umelkyňa kvôli vážnym zdravotným problémom musela odsunúť svoje vystúpenia. Aktuálne sa už podľa všetkého cíti byť pripravená vrátiť sa na koncertné pódia. Už 14. októbra by sa mala predviesť fanúšikom v Londýne.