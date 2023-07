Zomrela slávna umelkyňa Jane Birkin (†76): Jej hit Je t‘aime mnohí zbožňujú a... Pomenovali po nej aj luxusnú kabelku!

Ako informoval deník Le Parisien, bez známok života ju našli v jej parížskom byte. Úspešná herečka a speváčka mala v posledných rokoch problémy so srdcom. V roku 2021 utrpela ľahkú mŕtvicu, uviedla agentúra Reuters. Nedávno kvôli zdravotným problémom zruśila koncerty. „Vždy som bola veľký optimista a uvedomila som si, že ešte potrebujem trochu času, aby som bola schopná byť opäť na pódiu a s vami,” uviedla vo svojom májovom vyhlásení.

Galéria fotiek () Jane Birkin

Zdroj: SITA

Jane Birkinová má na svojom konte päťdesiat filmov a dvadsať albumov vrátane živých nahrávok. Femme fatale a sexsymbol 70. rokov vošla do povedomia tiež spolunažívaním s veľkou osobnosťou Francúzska - šansoniérom a búrlivákom Sergom Gainsbourgom.

Kariéru začala v roku 1966 ako jedna z modeliek v slávnej snímke Zväčšenina režiséra Michelangela Antonioniho. O dva roky neskôr Birkinová presídlila do Francúzska, kde sa pri nakrúcaní filmu Slogan zoznámila so svojím neskorším manželom, spevákom, skladateľom, textárom a hercom Gainsbourgom. V roku 1969 dvojica vydala svoj najslávnejší a kvôli otvorenému sexuálnemu podtextu aj veľmi kontroverzne prijatý hit Je t'aime, moi non plus.

V roku 1984 bola po Birkinovej pomenovaná kabelka francúzskej spoločnosti Hermès (tzv. Birkin bag), ktorá sa predáva v niekoľkých rôznych prevedeniach. Veľmi žiadaný módny doplnok stojí tisíce dolárov a záujemkyne o "birkinku" na ňu v poradovníku čakajú aj roky.

Jej prvým manželom bol britský skladateľ John Barry, za ktorého bola vydatá v rokoch 1965 - 1968. Po ich rozvode sa presťahovala do Francúzska. Popri hereckej a speváckej kariére bola obľúbená aj vďaka milej povahe a odhodlaniu bojovať za práva žien a ľudí z LGBT+ komunity. Ľudia ju milovali aj vďaka jej rozkošnému prízvuku.

So Sergom Gainsbourgom žili spolu 12 rokov. Ich dcéra Charlotte kráča v ich šľapajach. Preslávila sa účinkovaním vo filmoch Antikrist, Melancholia, či Nymfomanka. Venuje sa tiež hudbe.