Emily Ratajkowski potvrdila nový vzťah: So slávnym spevákom sú spolu už mesiace!

Na začiatku minulého týždňa sme vás na Topkách informovali o tom, že svetoznáma modelka Emily Ratajkowski sa v japonskom Tokiu vášnivo bozkávala so spevákom Harrym Stylesom. Podľa slov slávnej krásky však iskra medzi nimi preskočila už dávnejšie a dokonca sú vo vzťahu.

Podľa Daily Mail už 9. marca povedala, že je momentálne veľmi šťastná a že je to spôsobené jej novým partnerom. Viaceré slová, ktoré vyslovila, sedia aj na spomínaného Stylesa, s ktorým to zrejme myslí naozaj vážne.

„Začala som randiť s niekým, koho mám skutočne rada, takže je to iné. Pomyslela som si, že je naozaj úžasný. Čo chcem, aby mal môj partner? Mám rada niekoho, kto je veľmi nezávislý. To je pre mňa veľmi dôležité, pretože môj život je naozaj rušný. Dúfam, že randením s niekým, kto to má v živote podobne, sa vyhnem problémom, ktoré som zažila v predchádzajúcich vzťahoch," povedala Ratajkowski.

Tomuto by nasvedčovalo aj to, že zdroje blízke Stylesovi vo februári prezradili, že po rozchode s Oliviou Wilde začal znova randiť. Až budúcnosť však ukáže, či zo vzťahu tejto prominentnej dvojice bude niečo vážnejšie.