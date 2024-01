Mladšia sestra (53) Nicole Kidman v plavkách: Aha, tehličky má ako ona!

Antonia Kidman, mladšia sestra Nicole Kidman (Zdroj: Profimedia/SITA)

SYDNEY - Nicole Kidman (56) je celosvetovo známou herečkou. No ani jej mladšia sestra Antonia (53) nie je pre verejnosť neznámym pojmom. Aspoň v Austrálii - pôsobí tam totiž ako novinárka a televízna moderátorka. Aktuálne ju paparazzi vyfotili na pláži v plavkách a... Fíha, aj ona má telo samý sval!

Nicole Kidman na červenom koberci vždy ohuruje svojimi dokonalými krivkami. Tie si udržiava pravidelným cvičením. No za svoju štíhlu postavičku určite vďačí aj dobrým génom Dôkazom je aj jej mladšia sestra Antonia, ktorú paparazzi v týchto dňoch nafotili na pláži v Sydney.

53-ročná žena má totiž rovnako bezchybnú postavu, ako jej staršia sestra. Rovnako ako Nicole, aj ona sa pýši štíhlymi krivkami a dokonca aj vypracovaným bruškom. No postava nie je to jediné, čím sa na herečku podobá. Antonia by ju nezaprela ani v tvári. Veď pozrite sami!

