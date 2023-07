DRÁMA na palube lietadla: Známeho speváka NAPADOL spolucestujúci!

TURECKO - Na cestu z Gruzínska do Turecka bude známa britská kapela Blue spomínať ešte dlho. A nie práve v najlepšom. Najmä spevák Lee Ryan (40), ktorý sa priamo na palube lietadla dostal do potýčky s istým spolucestujúcim. Tomu stačil jediný neúmyselný podnet a okamžit ho fyzicky napadol... Útok pokračoval aj po pristátí lietadla!

O dráme, ktorá sa odohrala na palube lietadla, informovala skupina na sociálnej sieti Instagram. „Dnes počas letu z Gruzínska do Istanbulu v Turecku s Turkish Airlines bol Lee Ryan fyzický napadnutý jedným z pasažierov. Lee a zvyšok skupiny sa snažili útoku zabrániť. Muž však pokračoval aj po pristátí lietadla, kedy Leeho strčil dole zo schodov a spôsobil mu zranenie nohy,“ píše sa v oficiálnom vyjadrení skupiny Blue.

„Obe strany vypovedali na polícii v Turecku. Lee dobrovoľne podal vyhlásenie, podporené ostatnými členami kapely. Lee nebol v žiadnom bode zatknutý ani obvinený z akéhokoľvek trestného činu a po podaní výpovede mohol pokračovať vo svojej ceste,“ píše sa ďalej vo vyhlásení. Skupina tiež priblížila, čo fyzickému útoku predchádzalo.

„K napadnutiu došlo po tom, čo si Lee vyložil nohy na sedadlo spolucestujúceho. To bolo považované za kultúrne necitlivé. Lee sa však ospravedlnil, svojej chyby si nebol vedomý,“ dodala kapela. Lietadlá sú pre spomínaného speváka doslova prekliatym miestom. No minulý rok, naopak, robil problémy na palube on. V putách ho odtiaľ odvádzali po tom, čo začal vyvádzať, pretože mu personál odmietol naliať ďalší alkohol.