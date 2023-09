Na narodeniny dostal DAR OD BOHA: Známy spevák bude 5-násobným otcom!

Lee Ryan bude 5-násobným otcom. (Zdroj: pixbay.com)

LONDÝN - Neuplynul ešte ani rok, čo sa z neho stal 4-násobný otec, no už je na ceste piate dieťa. Reč je o spevákovi Leeovi Ryanovi zo skupiny Blue. Radostnú správu sa navyše dozvedel priamo na svoje narodeniny!

V novembri 2022 obletela svet správa o narodení 4. dieťaťa Leeho Ryana. A neprešiel ani rok a spevák s manželkou sa môžu tešiť na ďalšie bábätko. „Ja a moja manželka Verity s radosťou oznamujeme, že čakáme bábätko, ktoré sa narodí ešte tento rok,“ informoval budúci 5-násobný otecko prostredníctvom profilu skupiny Blue.

Prírastok do rodiny vraj neplánovali a muzikant sa o tehotenstve svojej polovičky dozvedel v magický deň. „Novinka prišla z ničoho nič. A ja som to zistil v deň svojich 40. narodenín. Bol to dar od Boha!“ dodal nadšený Ryan a zvyšok jeho kolegov zo skupiny mu k radostnej novinke pogratulovalo.

Lee so svojou manželkou vychovávajú 2 spoločné dcérky - ročnú a dvojročnú. Okrem nich má spevák ešte 2 deti z predchádzajúcich vzťahov - 15-ročnú dcéru Bluebell a 13-ročného syna Rayna.