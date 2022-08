Fešáka zo skupiny Blue ZATKLI: Cirkus na palube lietadla… Odviedli ho POLICAJTI!

LONDÝN - Skupina Blue sa tešila najväčším úspechom v rokoch 2000 až 2005. Potom sa speváci rozhodli vydať na sólové dráhy a ich hviezda zhasla... Niektorí členovia však na seba stále pútajú pozornosť. No viac ako hudbou, zapĺňajú médiá svojimi škandálmi. Najnovšie sa píše o najmladšom z nich, Lee Ryanovi (39). Robil totiž cirkus na palube lietadla... Musela ho odtiaľ odviesť polícia!

Písal sa rok 2000, keď sa Lee Ryan, Simon Webbe, Duncan James a Antony Costa dali dokopy. Nasledujúcich 5 rokov si užívali obrovskú slávu a priazeň žien po celom svete. Túžba po sólovych kariérach ich však stála veľa - o toto všetko prišli. A teraz, po rokoch, sa opäť snažia vrátiť k zašlej sláve. Vydali nový album a koncom roka dokonca plánujú turné.

No viac ako o ich hudobných novinkách, sa teraz píše o škandále, ktorý vyrobil najmladší z členov... Leeho Ryana totiž v nedeľu popoludní zatkli priamo v lietadle po tom, čo vyvádzal počas letu z Glasgowa do Londýna. Všetko to vraj začalo, keď mu palubný personál odmietol naliať alkohol. „Keď pochopil, že alkohol nedostane, začal byť agresívny voči letuškám,“ opísal zdroj z lietadla.

Galéria fotiek (3) Zdroj: youtube.com

„V jednom momente opustil svoje miesto a začal chodiť hore-dole uličkou, aj napriek tomu, že ho letušky požiadali, aby si sadol. Dokona zašiel aj za záves k palubnému personálu,“ prezradil spolucestujúci, ktorý dodal, že jeho správanie bolo doslova šialené. Niet preto divu, že naňho zamestnanci zavolali mužov zákona. Tí ho čakali priamo na letisku v Londýne.

„V nedeľu 31. júla okolo 16:40 policajti nastúpili do lietadla, ktoré priletelo na letisko London City z Glasgowa. 39-ročný muž bol zatknutý za priestupok proti verejnému poriadku. Bol vzatý do väzby na policajnej stanici vo východnom Londýne a nasledujúci deň bol v rámci vyšetrovania prepustený,“ znie vyjadrenie polície. Kvôli vyčínaniu Leeho Ryana vraj let meškal 20 minút.