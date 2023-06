Ťažké časy v kráľovskej rodine: RAKOVINA!

Operácia sa uskutočnila v Nemocnici kráľa Edwarda VII. v Marylebone v centre Londýna. Zákrok bol úspešný a prognóza pacientky je dobrá vďaka včasnému odhaleniu rakoviny, uviedol z jej priateľov vojvodkyne z Yorku pre noviny The Sun.

Sarah Ferguson je od nedele už doma - vo Windsore v grófstve Berkshire. Denník The Sun informoval, že kým sa zotavuje, je po jej boku bývalý manžel, princ Andrew, a ich dcéry princezné Beatrice a Eugenie.

Hovorca vo svojom vyhlásení uviedol, že vojvodkyňa je vďačná zdravotníckemu personálu v nemocnici i personálu na mamografickom oddelení, kde identifikovali jej ochorenie, ktoré bolo inak bez príznakov. Vojvodkyňa verí, že jej skúsenosť podčiarkuje dôležitosť pravidelných skríningových vyšetrení, doplnil hovorca.

Pred odchodom do nemocnice vojvodkyňa hovorila o svojej diagnóze vo svojom podcaste Tea Talks with the Duchess and Sarah, ktorý bude odvysielaný v pondelok.