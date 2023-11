Slávny šéfkuchár dostal k narodeninám najkrajší DAR: Manželka (49) mu porodila 6. dieťa!

Gordon Ramsay (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Gordon Ramsay, ktorý pred pár dňami oslávil svoje 57. narodeniny sa na sociálnej sieti Instagram pochválil najkrajšou správou. A to, že jeho manželka Tana priviedla na svet ich šieste dieťatko. Synček dostal meno Jesse James.

Renomovaný šéfkuchár Gordon Ramsay, ktorý sa preslávil aj účinkovaním na televíznych obrazovkách, sa môže pochváliť nielen svojou kariérou. Darí sa mu ale aj v súkromí. S manželkou Tanou žijú roky v harmonickom manželstve a majú spolu Megan (25), dvojičky Jacka a Hollly (23), Tilly (22) a 4-ročného Oscara.

No, a v týchto dňoch im do rodiny pribudol ďalší synček. „Ešte jede balík lásky do Ramseyho partie. 3 chlapci, 3 dievčatá. Hotovo,” napísal okrem iného k fotkám z pôrodnice Gordon.

Slávny šéfkuchár sa v minulosti netajil tým, že sa na ďalšie dieťa už príliš necíti. „To je také, že keď pôjdeme na večeru, budeme potrebovať dva autobusy. A za druhé, budem najstarší otec v škole,” tvrdil v minulosti. Vyzerá to ale tak, že manželka ho napokon presvedčila.