SMRŤ len 33-ročného speváka: Všetkých KLAMAL, že má rakovinu a teraz... Spáchal SAMOVRAŽDU!

Choi Sung-Bong sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2011 vďaka talentovej šou, v ktorej interpretoval Nella Fantasia od Ennia Morriconeho. Výhra mu síce ušla doslova o vlások, no šou mu zaručila úspech a slávu. Hneď po nej totiž podpísal zmluvu so spoločnostou Bong Bong Company a vydal 3 albumy a kopu singlov.

Napísal dokonca memoáre, v ktorých opisuje, ako sa z chudobných pomerov prepracoval na výslnie a k bohatstvu. Hospodáriť s peniazmi však nevedel a bohémsky život ho napokon priviedol k podvodom. Snažil sa totiž jednoduchou cestou dopracovať k ďalším financiám. Pred dvomi rokmi tak vyhlásil zbierku na pomoc s liečbou jeho údajnej rakoviny.

Vážnu chorobu si však diagnostikovanú nikdy nemal - svoj podlomený zdravotný stav si vymyslel. Na podvode sa mu podarilo vyzbierať obrovské množstvo peňazí, až kým mu na to neprišli. Vtedy prišli obrovské výčitky svedomia a okrem nich aj uvedomenie si faktu, že týmto jeho kariéra definitívne skončila. A práve toto ho zrejme doviedlo k tomu najzúfalejšiemu činu.

Denník The Korea Times informuje, že spevák svoj život ukončil samovraždou vo svojom dome na juhu Soulu. Ešte deň pred tým, stihol na svojom YouTube kanáli nahrať príspevok: „Úprimne sa ospravedlňujem všetkým, ktorí utrpeli pre moju hlúpu chybu.“ Ďalej vyhlásil, že za posledné roky vrátil peniaze všetkým, ktorí o to požiadali.